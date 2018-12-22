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عاجل.. تفاصيل مصرع مسجل خطر في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالقليوببة

السبت 22/ديسمبر/2018 - 12:59 ص
عاجل.. تفاصيل مصرع مسجل خطر في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالقليوببة
جثة - صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
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لقي مسجل خطر مصرعه، خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة.

ونجحت قوات أمن القليوبية بالتنسيق مع أمن الغربية في تحديد محل اختباء المدعو "ع.ع.ع" 38 عامًا، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة زفتى، ومحكوم عليه غيابيًا بالسجن 20 سنة في جنايتي "مخدرات" بدائرة مركز شرطة زفتى، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "شروع فى قتل أمين شرطة من قوة المركز"، وسبق اتهامه في 4 قضايا "مخدات، سلاح" لقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، حال قيامهم بإستهدافه بطريق مجاور لنهر النيل، بقرية تفهنا العزب دائرة المركز، ومبادلة القوات له بالمثل وإصابة أمين شرطة من قوة وحدة مباحث المركز بعيار نارى بالجانب والذراع الأيسر وهروبه.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن ورئاسة اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، لضبط المتهم إلى إختباء المذكور بقرية ورورة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، تم إستهدافه بمأمورية بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاههم على الفور بادلته القوات بالمثل، وأسفر ذلك عن مصرعه، وعُثر بحوزته على "بندقية آلية".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
المزيد عن: وزارة الداخلية مصرع مسجل خطر مديرية امن القليوبية مديرية امن الغربية قوات الشرطة تصفية مسجل خطر
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