نجم يوفنتوس يتحدث عن رونالدو "الوحش"

أشاد الأوروجواياني رودريجو بينتانكور نجم يوفنتوس بزميله في الفريق كريستيانو رونالدو وأكد أنه وحش حقيقي ومثال لهم جميعًا.

وقال بينتانكور في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "حين أتيحت لي الفرصة للانتقال إلى يوفنتوس، شعرت بقلق شديد، كنت سعيدًا جدًا وخائفًا في نفس الوقت لأنني كنت صغيرًا جدًا ولم أكن أعرف كيف أتعامل مع الأمر".

وأضاف: "حين تلعب ليوفنتوس تحصل على الحمض النووي للفريق وهو الانتصار لحصد الألقاب، طلبت الحصول على القميص رقم 30 لأنه كان رقمي في بوكا جونيورز".

وعن كريستيانو رونالدو، قال بينتانكور : "لقد التقيت رونالدو في كأس العالم بروسيا بعد مواجهة البرتغال وأوروجواي ولم أكن أصدق أنه يعرف اسمي".

واختتم بينتانكور تصريحاته قائلاً : "رونالدو لاعب لا يُصدق فهو يبذل أقصى ما لديه حتى في التدريبات، إنه وحش حقيقي ومثال لنا جميعا".