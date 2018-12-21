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نجم يوفنتوس يتحدث عن رونالدو "الوحش"

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:46 م
نجم يوفنتوس يتحدث عن رونالدو الوحش
رونالدو
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ريهام عبدالمحسن
 
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أشاد الأوروجواياني رودريجو بينتانكور نجم يوفنتوس بزميله في الفريق كريستيانو رونالدو وأكد أنه وحش حقيقي ومثال لهم جميعًا.

 

وقال بينتانكور في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "حين أتيحت لي الفرصة للانتقال إلى يوفنتوس، شعرت بقلق شديد، كنت سعيدًا جدًا وخائفًا في نفس الوقت لأنني كنت صغيرًا جدًا ولم أكن أعرف كيف أتعامل مع الأمر".

 

وأضاف: "حين تلعب ليوفنتوس تحصل على الحمض النووي للفريق وهو الانتصار لحصد الألقاب، طلبت الحصول على القميص رقم 30 لأنه كان رقمي في بوكا جونيورز".

 

وعن كريستيانو رونالدو، قال بينتانكور : "لقد التقيت رونالدو في كأس العالم بروسيا بعد مواجهة البرتغال وأوروجواي ولم أكن أصدق أنه يعرف اسمي".

 

واختتم بينتانكور تصريحاته قائلاً : "رونالدو لاعب لا يُصدق فهو يبذل أقصى ما لديه حتى في التدريبات، إنه وحش حقيقي ومثال لنا جميعا".

 

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