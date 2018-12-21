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ديسمبر يصالح النصر .. والعقدة تنفك

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:40 م
ديسمبر يصالح النصر .. والعقدة تنفك
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عمر عبدالعزيز
 
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حقق فريق النصر السعودي فوز مهم للغاية على حساب مضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وبانتهاء لقاء اليوم، فقد تقابل الاتحاد مع النصر في 12 مباراة بالدوري في شهر ديسمبر، نجح الاتحاد في الفوز في سبع مباريات مقابل الفوز للنصر في ثلاث لقاءات، وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في مباراتين.

واستطاع النصر في أن يكسر عقدة تفوق الاتحاد في شهر ديسمبر بالفوز عليه اليوم بثنائية مقابل هدف في لقاء أقيم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وكان أول لقاء جمع بين الفريقين في شهر ديسمبر ببطولة الدوري كان في السادس من ديسمبر بعام 1985 وانتهى وقتها بفوز النصر بثنائية دون رد.

وجاءت نتائج المباريات الباقية بين الفريقين ببطولة الدوري في شهر ديسمبر كالتالي:

النصر 0/ الاتحاد 1 في التاسع عشر من ديسمبر 1985.

الاتحاد 6/ النصر 0 في الثاني عشر من ديسمبر 1996.

الاتحاد 3/ النصر 1 في الثالث من ديسمبر 1997.

الاتحاد 1 / النصر 0 في الثامن والعشرين من ديسمبر 1998.

الاتحاد 2 / النصر 1 في الرابع عشر من ديسمبر 2000.

الاتحاد 1 / النصر 1 في الثامن والعشرين من ديسمبر 2004.

الاتحاد 3/ النصر 0 في السادس والعشرين من ديسمبر 2006.

الاتحاد 3 / النصر 1 في الثامن من ديسمبر من عام 2011.

الاتحاد 1 / النصر 1 في الثامن والعشرين من ديسمبر 2012.

الاتحاد 0/ النصر 3 في الرابع عشر من ديسمبر 2015.

الاتحاد 1 / النصر 2 في الحادي والعشرين من ديسمبر 2018.
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