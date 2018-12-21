محمد صلاح يقود ليفربول لعبور ولفرهامبتون والحفاظ على صدارة البريمير ليج

حقق ليفربول فوزًا غاليًا، على حساب مضيفه ولفرهامبتون، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





بدأ الريدز المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : اليسون بيكر





خط الدفاع : جيمس ميلنر - ديان لوفرين – فيرجيل فان دايك – روبرتسون





خط الوسط : جوردان هيندرسون – فابيانو – كيتا





خط الهجوم : محمد صلاح – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو





افتتح محمد صلاح التسجيل لفريقه ليفربول في الدقيقة 18، وأضاف المدافع الهولندي فان دايك الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 68 بعد تمريرة رائعة من صلاح.





رفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 48 نقطة في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني والذي سيلعب غدًا مع كريستال بالاس، فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 25 نقطة في المركز السابع.





محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ11 هدفًا





سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الهدف الأول لفريقه في شباك وولفرهامبتون في المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف محمد صلاح في الدقيقة 18 من زمن المباراة المقامة على ملعب "مولينيو" معقل الذئاب.

ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم لـ11 هدفًا لينفرد بصدارة هدافي البريميرليج في الموسم الحالي، بفارق هدف وحيد عن أوباميانج نجم أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 10 أهداف.

ويحتل هاري كين نجم توتنهام ورحيم سترلينج مهاجم مهاجم مانشيستر سيتي المرتبة الثالثة في ترتيب الهدافين وسجل كل منهما 9 أهداف.







