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برلماني: حقلي غاز الجيزة والفيوم سيوفران لمصر 2 مليار دولار سنويًا

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:42 م
برلماني: حقلي غاز الجيزة والفيوم سيوفران لمصر 2 مليار دولار سنويًا
المهندس محمود عطية
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أمنية فوزي
 
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قال المهندس محمود عطية، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن مصر تنتج حوالي 6.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي شهريًا.

وأضاف "عطية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين ببرنامج "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، أنه سيتم افتتاح حقلي غاز الجيزة والفيوم في المرحلة الثانية، وتعمل عليهما شركتين إحداهما ألمانية والأخرى إيطالية، عن طريق مشاركة 7 آلاف عامل مصري.

وأوضح أن مصر ستنتج 7 مليار متر مكعب من الغاز خلال أيام، وهذا سيعطي مصر دفعة قوية جدًا، وأن إنتاج حقلي غاز الجيزة والفيوم سيصل من 400 مليون متر مكعب إلى 700 مليون متر مكعب، ويوفر لمصر حوالي 2 مليار دولار سنويًا.

وأشار إلى أن حقلي الغاز سيجعلوا هناك فائضًا في الغاز، مؤكدًا أن المواطن المصري سيشعر بالتحسن في جميع المجالات.


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