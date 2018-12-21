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منطقة الكاريبي تدعم إنفانتينو في انتخابات الفيفا المقبلة

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:35 م
منطقة الكاريبي تدعم إنفانتينو في انتخابات الفيفا المقبلة
انفاتينو
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ريهام عبدالمحسن
 
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أعلن الاتحاد الكاريبي لكرة القدم دعمه لجياني إنفانتينو رئيس الفيفا في إعادة انتخابه كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم في العام المقبل.

 

منطقة الكاريبي تدعم إنفانتينو في انتخابات الفيفا المقبلة


وقال الاتحاد في بيان له إنه تم إقرار ذلك في اجتماع للجنة التنفيذية وأن الـ25 اتحادا التابعين للاتحاد الكاريبي أرسلوا خطابات فردية لدعم إنفانتينو.

 

وقال راندي هاريس رئيس الاتحاد الكاريبي في تصريحات صحفية : "إن اللجنة التنفيذية سعيدة وفخورة للإعلان عن دعمها بالإجماع لجياني إنفانتينو في مسعاه نحو إعادة انتخابه كرئيس للفيفا خلال الكونجرس الذي سيعقد يوم 5 يونيو المقبل في باريس".

 

واختتم هاريس تصريحاته قائلاً : "نحن سعداء بكل الإصلاحات التي خضع لها الفيفا في العامين الماضيين وكيف تم تعزيز تطوير كرة القدم في منطقتنا، جياني يعاملنا كأعضاء متساوين ونحن واثقون من أنه الشخص المناسب لقيادة الفيفا والسير به إلى الأمام في الأعوام المقبلة".

يذكر أن إنفانتينو رئاسة الفيفا في 2016 لإكمال الأعوام المتبقية من فترة جوزيف بلاتر ويحظى بدعم أغلبية الاتحادات الـ211 الأعضاء، وحتى الآن لا يوجد مرشح أمامه.

 

ويواجه إنفانتينو معارضة من أوروبا وتحديدا بشأن خططه لتجديد كأس العالم للأندية وإقامة دوري أمم عالمي.

 

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