ماجد النفيعي: لم أجد ما يشفع للحكم .. أين عدالة المنافسة؟

وجه ماجد النفيعي، رئيس نادي الأهلي السعودي، انتقادًا للحكم الفرنسي كليموه توريان، حكم لقاء الأهلي والهلال.





ونشر النفيعي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" ما يلي: "نعلم أننا لعبنا أمام منافس قوي، ونبارك له الفوز، ونعلم أننا خسرنا بأخطاء فردية، ولكن لم أجد في قانون كرة القدم، ما يشفع للحكم بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة للأهلي، خصوصًا بعد أن شاهد الإعادة بتقنية الـVAR".





وواصل: "أين عدالة المنافسة، وأريد القول لجمهورنا الغالي، أننا نقدر زعلكم من تعثر الفريق ونشعر بما تشعرون وأكثر، وسيتم إن شاء الله تصحيح الأخطاء في الفترة الشتوية بمحترفين على مستوى عالٍ وأكثر من لاعب محلي إن شاء الله".



