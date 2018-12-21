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عقد السنتين يُسهل رحيل راموس عن النصر

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:26 م
عقد السنتين يُسهل رحيل راموس عن النصر
راموس
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية سعودية، أن المدافع البيروفي راموس هو أول المستبعدين عن قائمة فريق النصر السعودي في الفترة الشتوية القادمة.

وسهلت مدة السنتين في عقد راموس، مهمة إدارة سعود آل سويلم في حسم قرار استبعاد راموس، رغم أن الإعلان الرسمي للتعاقد مع راموس ذكر مدة 4 سنوات..

ومن الجدير بالذكر أن العقد الحالي بين النصر وراموس، ينص على أن السنتين الإضافيتين هي بند أفضلية تجديد من طرف نادي النصر.
المزيد عن: راموس النصر الدوري السعودي
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