عقد السنتين يُسهل رحيل راموس عن النصر

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن المدافع البيروفي راموس هو أول المستبعدين عن قائمة فريق النصر السعودي في الفترة الشتوية القادمة.





وسهلت مدة السنتين في عقد راموس، مهمة إدارة سعود آل سويلم في حسم قرار استبعاد راموس، رغم أن الإعلان الرسمي للتعاقد مع راموس ذكر مدة 4 سنوات..



