بعد انهيار سور مدرسة خاصة بالمرج.. برلماني: وزير التعليم "عايش في كوكب تاني"

Advertisements

قال خالد أبوطالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إنه سوف يتقدم بطلب إحاطة الأحد المقبل حول واقعة حادث مدرسة المنارة الخاصة المسيئة والتى أسفر عن وفاة طالب وإصابة 7 آخرين، ضد وزراء التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، مؤكدًا أن جميع هؤلاء الوزراء فشلوا في مواجهة هذه المشكلة، معربًا عن أسفة لهذه الواقعة، معقبًا: "دم هؤلاء الطلاب في رقبة وزير التعليم".



وأضاف أبو طالب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "دائرة الحدث" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، أن هناك 5 طلاب مُصابين غادروا المستشفيات وعادوا لمنازلهم، وإثنين آخرين متواجدين بمستشفى السلام وآخر بالدمرداش، وسوف يتم إجراء عملية جراحية للطالب الموجود بمستشفى الدمرداش غدًا.



وتابع: "مقدروش على الحمار هيتشطروا على البردعة، وزير التعليم عايش في كوكب تاني وفي التكييفات، حيث أصدر قرار عقب هذه الواقعة بإيقاف مدير إدارة التعليم الخاص بإدارة المرج".



وانهار سور مدرسة خاصة فى حى المرج، أمس الخميس، وأسفر عن إصابة مصرع طالب وإصابة 7 من الطلاب، وتسلمت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز المحامى العام، ملف التحقيق فى الواقعة أثناء فترة الفسحة، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



وانتقل فريق النيابة لمكان الواقعة لإجراء المعاينة، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المتوفى، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، واستدعاء مسئولى المدرسة والمشرفين لسماع أقوالهم حول الحادث.



وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الواقعة حدثت بإحدى المدارس الخاصة، أثناء فترة لعب التلاميذ مستغلين وقت "الفسحة"، حيث انهار السور دون أى مقدمات، على الأطفال، مما أسفر عن وفاة طفل و6 مصابين.

