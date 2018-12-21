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السند: من لا يحمل بطاقة عمل في "الجنادرية 33" لا يمثلنا

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:26 م
السند: من لا يحمل بطاقة عمل في الجنادرية 33 لا يمثلنا
عبد الرحمن السند
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الفجر السعودي
 
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أكد الشيخ عبدالرحمن السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على ضرورة إبراز بطاقة العمل طوال أوقات العمل في المناسبات الوطنية مثل مهرجان "الجنادرية 33".

وأوضح  "السند"، خلال لقائه بالأعضاء المشاركين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33، أن من لا يبرز بطاقة العمل لا يمثل الرئاسة بأي حال من الأحوال.

وأشار إلى أن مشاركة الهيئة تحظى بالدعم والتأييد والتشجيع والعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

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