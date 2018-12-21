عاجل.. ليفربول يهز شباك ولفرهامبتون بالهدف الثاني (فيديو)
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:27 م
محمد مرعي
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سجل فان دايك مدافع ليفربول هدف فريقه الثاني أمام ولفرهامبتون في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة لثامنة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ11 هدفًا
سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الهدف الأول لفريقه في شباك وولفرهامبتون في المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء هدف محمد صلاح في الدقيقة 18 من زمن المباراة المقامة على ملعب "مولينيو" معقل الذئاب.
ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم لـ11 هدفًا لينفرد بصدارة هدافي البريميرليج في الموسم الحالي، بفارق هدف وحيد عن أوباميانج نجم أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 10 أهداف.
ويحتل هاري كين نجم توتنهام ورحيم سترلينج مهاجم مهاجم مانشيستر سيتي المرتبة الثالثة في ترتيب الهدافين وسجل كل منهما 9 أهداف.
مهاجم منتخب ألمانيا قد يزامل محمد صلاح في ليفربول
دخل نادي ليفربول الإنجليزي في صراع التعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج الألماني للتعاقد معه خلال الفترة القادمة لتعزيز الصفوف.
ذكرت صحيفة مترو الإنجليزية أن ليفربول دخل صراع التعاقد مع فيرنر ليشعل المنافسة مع بايرن ميونيخ والذي أبدي اهتمامه بضم اللاعب في الفترة الماضية.
واشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما نجح في لفت أنظار العديد من الأندية الاوروبية في الفترة الماضية بعدما قدم مستوي جيد مع فريقه لايبزيج.
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