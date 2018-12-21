عاجل.. ليفربول يهز شباك ولفرهامبتون بالهدف الثاني (فيديو)

سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الهدف الأول لفريقه في شباك وولفرهامبتون في المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاء هدف محمد صلاح في الدقيقة 18 من زمن المباراة المقامة على ملعب "مولينيو" معقل الذئاب.





ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم لـ11 هدفًا لينفرد بصدارة هدافي البريميرليج في الموسم الحالي، بفارق هدف وحيد عن أوباميانج نجم أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 10 أهداف.





ويحتل هاري كين نجم توتنهام ورحيم سترلينج مهاجم مهاجم مانشيستر سيتي المرتبة الثالثة في ترتيب الهدافين وسجل كل منهما 9 أهداف.









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