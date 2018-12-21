عمرو أديب لـ "رانيا يوسف": "انتي متعلمتيش".. والأخيرة ترد: فستاني على الموضة"

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علقت الفنانة رانيا يوسف، على أثارتها للجدل للمرة الثانية بفستان جديد خلال حضورها حفل "الديرجيست" قائلة: "فستانى مافيهوش أي حاجة، لكن على الموضة، وأنا وداليا البحيرى لابسين نفس الفستان لكن لون فستانها أحمر غامق".





وأضافت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب على قناة MBC مصر، قائلة: "لازم أواكب الموضة ومتأخرش عنها، والشورت موضة"، وعلق "أديب" قائلا: "إنتي متعلمتيش، لما يترفع عليكي قضية إنتي عارفة عنوان البرنامج".