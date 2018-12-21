ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمرو أديب لـ "رانيا يوسف": "انتي متعلمتيش".. والأخيرة ترد: فستاني على الموضة"

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:23 م
عمرو أديب لـ رانيا يوسف: انتي متعلمتيش.. والأخيرة ترد: فستاني على الموضة
رانيا يوسف
طباعة
Advertisements
مريم الشريف
 
Advertisements
علقت الفنانة رانيا يوسف، على أثارتها للجدل للمرة الثانية بفستان جديد خلال حضورها حفل "الديرجيست" قائلة: "فستانى مافيهوش أي حاجة، لكن على الموضة، وأنا وداليا البحيرى لابسين نفس الفستان لكن لون فستانها أحمر غامق".


وأضافت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب على قناة MBC مصر، قائلة: "لازم أواكب الموضة ومتأخرش عنها، والشورت موضة"، وعلق "أديب" قائلا: "إنتي متعلمتيش، لما يترفع عليكي قضية إنتي عارفة عنوان البرنامج".
المزيد عن: رانيا يوسف في الدير جيست رانيا يوسف بالبطانة إطلالة رانيا يوسف
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
المقاولون العرب
2
x
19:00
1
الاتحاد السكندري
الدوري السعودي
الشباب
4
x
14:10
0
الباطن
الهلال
4
x
14:10
3
الأهلي
الفتح
0
x
16:30
0
الإتفاق
القادسية
3
x
16:30
1
التعاون
الاتحاد
1
x
17:25
2
النصر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون
0
x
22:00
2
ليفربول
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
1
x
18:00
0
النجم الساحلي - تونس