كشف تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق عن انضمامه واللعب ضمن صفوف الأهلي قبل الانتقال للقلعة البيضاء في بداية مشواره مع كرة القدم.





تامر عبد الحميد: رحيلي عن الأهلي مبكرا أنهى انتمائي للأحمر

وقال "عبد الحميد" في تصريحات تليفزيونية: " والدي كان اهلاويا وهو احد اسباب حبي لكرة القدم، و نجحت في اختبارات النادي الاهلي ثم تم الاستغناء عني بعد عام واحد".

وأضاف: "كابتن فتحي عماشة اول من اكتشفني في نادي النيل، و شاركت كمساك في اول مشواري مع كرة القدم".

وواصل: "رحيلي عن الاهلي مبكرا أنهى انتمائي للاحمر مبكرا جدا".

وتابع: "بداية دخولي نادي الزمالك كان عام 1983، و لعبت في الفريق الاول مع الزمالك وعمري 16 عام.. ابو رجيلة كان بمثابة الاب الروحي لجيل التسعينات في الزمالك".

واستطرد: "صنعت لايمن يونس اسرع هدف في تاريخ الدوري العام..وكنت سببا في ضياع الدوري من الاهلي موسم 90 - 91 ".

وأضاف: " حسين عبد اللطيف وياسر رضوان من أبرز من شغلوا مركز الظهير الأيمن في مصر".

وأتم: "الاستقرار الفني أهم ما يحتاجه الزمالك للعودة إلى الإنجازات".