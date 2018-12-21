تامر عبد الحميد: رحيلي عن الأهلي مبكرا أنهى انتمائي للأحمر
كشف تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق عن انضمامه واللعب ضمن صفوف الأهلي قبل الانتقال للقلعة البيضاء في بداية مشواره مع كرة القدم.
تامر عبد الحميد: رحيلي عن الأهلي مبكرا أنهى انتمائي للأحمر
وقال "عبد
الحميد" في تصريحات تليفزيونية: " والدي كان اهلاويا وهو احد اسباب حبي لكرة
القدم، و نجحت في اختبارات النادي الاهلي ثم تم الاستغناء عني بعد عام واحد".
وأضاف: "كابتن
فتحي عماشة اول من اكتشفني في نادي النيل، و شاركت كمساك في اول مشواري مع كرة القدم".
وواصل: "رحيلي
عن الاهلي مبكرا أنهى انتمائي للاحمر مبكرا جدا".
وتابع: "بداية
دخولي نادي الزمالك كان عام 1983، و لعبت في الفريق الاول مع الزمالك وعمري 16 عام..
ابو رجيلة كان بمثابة الاب الروحي لجيل التسعينات في الزمالك".
واستطرد:
"صنعت لايمن يونس اسرع هدف في تاريخ الدوري العام..وكنت سببا في ضياع الدوري من
الاهلي موسم 90 - 91 ".
وأضاف: "
حسين عبد اللطيف وياسر رضوان من أبرز من شغلوا مركز الظهير الأيمن في مصر".
وأتم: "الاستقرار
الفني أهم ما يحتاجه الزمالك للعودة إلى الإنجازات".