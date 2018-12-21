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تامر عبد الحميد: رحيلي عن الأهلي مبكرا أنهى انتمائي للأحمر

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:18 م
تامر عبد الحميد: رحيلي عن الأهلي مبكرا أنهى انتمائي للأحمر
تامر عبد الحميد
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علاء خليف
 
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كشف تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق عن انضمامه واللعب ضمن صفوف الأهلي قبل الانتقال للقلعة البيضاء في بداية مشواره مع كرة القدم.


تامر عبد الحميد: رحيلي عن الأهلي مبكرا أنهى انتمائي للأحمر

 

وقال "عبد الحميد" في تصريحات تليفزيونية: " والدي كان اهلاويا وهو احد اسباب حبي لكرة القدم، و نجحت في اختبارات النادي الاهلي ثم تم الاستغناء عني بعد عام واحد".

 

وأضاف: "كابتن فتحي عماشة اول من اكتشفني في نادي النيل، و شاركت كمساك في اول مشواري مع كرة القدم".

 

وواصل: "رحيلي عن الاهلي مبكرا أنهى انتمائي للاحمر مبكرا جدا".

 

وتابع: "بداية دخولي نادي الزمالك كان عام 1983، و لعبت في الفريق الاول مع الزمالك وعمري 16 عام.. ابو رجيلة كان بمثابة الاب الروحي لجيل التسعينات في الزمالك".

 

واستطرد: "صنعت لايمن يونس اسرع هدف في تاريخ الدوري العام..وكنت سببا في ضياع الدوري من الاهلي موسم 90 - 91 ".

 

وأضاف: " حسين عبد اللطيف وياسر رضوان من أبرز من شغلوا مركز الظهير الأيمن في مصر".

 

وأتم: "الاستقرار الفني أهم ما يحتاجه الزمالك للعودة إلى الإنجازات".

 

المزيد عن: رياضة تامر عبد الحميد الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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