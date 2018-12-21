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أول تعليق لـ رانيا يوسف على فستانها بحفل "دير جيست".. و"أديب" يداعبها على الهواء

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:23 م
أول تعليق لـ رانيا يوسف على فستانها بحفل دير جيست.. وأديب يداعبها على الهواء
أديب ورانيا يوسف
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هدى عبدالرازق
 
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عقبت الفنانة رانيا يوسف، على الضجة التي أثيرت حول فستانها في حفل "ديرجيست"، قائلة: "الفستان مفيهوش أي حاجة، والبطانة موجودة".

وأشارت "يوسف"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، إلى أن الفنانة داليا البحيري ترتدي نفس فستانها ولكن بلون مختلف، مضيفة: "لازم الفنانات المصريات يواكبوا خطوط الموضة".

وأضافت أنها اشترت الفستان من نفس المكان الذي اشترت منه فستانها الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وكان معها شقيقها، فعقب الإعلامي عمرو أديب: "لما يترفع عليكي قضية أنتي عارفة عنوان البرنامج أنا مستنيكي".
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