"أسواق مصر" تكشف تفاصيل افتتاح مشروع "شارع 306"
السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:12 ص
أمنية فوزي
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كشف أسامة شرشر، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر، عن تفاصيل افتتاح مشروع شارع 306 بمطار ألماظة، موضحًا أن هدف الشركة هو تطوير 150 شارعًا في مصر، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.
وأضاف شرشر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، أن الشركة تقوم بتمويل الشباب لإقامة مشروعاتهم في الشارع، وكذلك تقوم بعمل دعاية للمشروع.
وأوضح أنهم يحاولوا تقليل تداول العملة الورقية، مؤكدًا أنهم يقوموا بتأسيس أماكن ترفيهية للأسر المصرية، بالإضافة إلى أنهم يستهدفوا جميع محافظات مصر.
وأضاف شرشر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، أن الشركة تقوم بتمويل الشباب لإقامة مشروعاتهم في الشارع، وكذلك تقوم بعمل دعاية للمشروع.
وأوضح أنهم يحاولوا تقليل تداول العملة الورقية، مؤكدًا أنهم يقوموا بتأسيس أماكن ترفيهية للأسر المصرية، بالإضافة إلى أنهم يستهدفوا جميع محافظات مصر.
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