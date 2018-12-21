جاري الآن| بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون Live Online | تابع لايف مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون ضمن منافسات الأسبوع الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك – لوفرين – روبيرتسون - ميلنر.

خط الوسط: فابينهو – كيتا - هندرسون.

خط الهجوم: صلاح – مانيه- فيرمينو.

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