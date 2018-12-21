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جاري الآن| بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون Live Online | تابع لايف مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 10:16 م
جاري الآن| بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون Live Online | تابع لايف مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع
ليفربول وولفرهامبتون
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عمرو عادل
 
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جاري الآن| بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون Live Online | تابع لايف مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع
جاري الآن| بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون Live Online | تابع لايف مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع
أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون ضمن منافسات الأسبوع الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: فان دايك – لوفرين – روبيرتسون - ميلنر.
خط الوسط: فابينهو – كيتا - هندرسون.
خط الهجوم: صلاح – مانيه- فيرمينو.
جاري الآن| بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون Live Online | تابع لايف مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع
جاري الآن| بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون Live Online | تابع لايف مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع

جاري الآن| بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون Live Online | تابع لايف مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع جاري الآن| بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون Live Online | تابع لايف مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع جاري الآن| بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون Live Online | تابع لايف مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع جاري الآن| بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون Live Online | تابع لايف مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع جاري الآن| بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون Live Online | تابع لايف مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع
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