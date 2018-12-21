أخبار الملاعب العربية اليوم الجمعة 21-12-2018

شهدت ساحة الملاعب العربية اليوم العديد من الأحداث المثيرة حول تعاقد نادي الاتحاد مع سانوجو لاعب فريق يونج بويز السويسري، والكشف عن موعد عودة عموري من الإصابة، وبعد الفوز على الأهلي، الهلال يتصدر الدوري.

*الاتحاد يعلن التعاقد مع سيكو سانوجو

كشف نادي الاتحاد السعودي عن أولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق للعودة إلى المنافسة على الدوري.

وأنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر التعاقد مع اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو قادما من صفوف فريق يونج بويز السويسري.

وقال النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "أن اللاعب الإيفواري سانوجو سينضم لصفوف الاتحاد لمدة ثلاث سنوات ونصف".

وقد تم توقيع العقد بين الطرفين بعد أن اجتاز اللاعب الكشف الطبي.

*عموري ثبت اقدامه مع الهلال ولا يرغب في الرحيل

تحدث نادر المرزوقي، وكيل أعمال الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”، صانع ألعاب فريق الهلال، عن موعد عودة اللاعب للمشاركة مع الفريق.

وأكد المرزوقي في تصريحات تلفزيونية، على أن “عموري”تجاوز مرحلة الإصابة والتأهيل الأولى، وسينتهي من العلاج الطبيعي خلال الـ10 أيام المقبلة.

فيما يعود إلى الملاعب بعد 4 أشهر من الآن، وقد يشارك مع “الزعيم” في المرحلة الثانية من البطولة الآسيوية.

وعن مستقبل “عموري” مع الهلال، شدد المرزوق على أن اللاعب يأمل في الاستمرار مع الهلال والتجديد لموسم آخر، نظراً لشعوره بأن النادي لم يستفد من خدماته بالشكل المطلوب.

*الهلال يحسم الصداره بعد الفوز برباعية في مرمى الأهلي

نجح نادي الهلال في تحقيق الفوز أمام نادي الأهلي بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل عمر السومة الهدف الأول لنادي الاهلي في الدقيقة السابعة من بداية اللقاء، وتعادل المهاجم الفرنسي جوميز هدف التعادل في الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول.

واحرز ياسر الشهراني الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 47 بعد بداية الشوط الثاني، وعزز ادواردو النتيجة عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 66، قبل أن يسجل كاريلو الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 77 من اللقاء.

وعاد اللاعب السوري عمر السومة لتسجيل الهدف الثاني للأهلي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 81، ثم اضاف الهدف الثالث في الدقيقة 85 قبل نهاية المباراة.

* عمر السومة: مالي وجه أقابل الجمهور

أبدى المهاجم السوري عمر السومة نجم النادي الأهلي حزنه الشديد بعد الخسارة من الهلال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال السومة عقب نهاية المباراة: “الحمد لله على النتيجة قدر الله وماشاء فعل حاولنا نرجع في النتيجة لكن ماتوفقنا، يمكن ابتعدنا عن المنافسة لكن هذا مو نهاية العالم تبقى دور كامل”.

وتابع السومة حديثه: “اعتذر للجماهير عن نتائج الفريق في الفترة الماضية، وبصراحة مالي وجه اقابل الجمهور جمهورنا طموح”.

وسجل السومة هاتريك في شباك الهلال ليواصل الصراع على صدارة هدافي الدوري السعودي حيثُ أحرز حتى الآن 10 أهداف مع الإمبراطور في المنافسة، كما أنه صنع 4 أهداف.

*النصر يتغلب على الاتحاد في الدوري السعودي

حقق فريق النصر بقيادة المدرب هيلدر فوزاً صعباً على الاتحاد بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الجمعة، ويأتي ذلك خلال المباراة التي جمعت ببنهم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة احتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة بينما لا يزال اتحاد جدة يعاني ويتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره نادي الفتح يوم الجمعة المقبل بينما الاتحاد ستكون أمامه مواجهة قوية ضد الاتفاق يوم السبت المقبل.