الكفراوي: الأهلي جاهز لمواجهة «جيما».. ودوافع الفريق كبيرة لتحقيق الفوز

حرص إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في إثيوبيا، على توجيه الشكر إلى السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر في أديس أبابا، نظرًا للمجهود الكبير الذي يقوم به طاقم السفارة لتذليل كافة العقبات أمام الفريق قبل مباراته المرتقبة، يوم الأحد، أمام فريق جيما أبا جيفار في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.





وأوضح أن الفريق جاهز لخوض المباراة. ويستعد بشكل قوي، وخاض المران الأول بعد ساعات من وصول البعثة صباح اليوم، الجمعة، لافتًا إلى أن هناك دوافع كبيرة لدى الجميع لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز لمواصلة المشوار نحو لقب البطولة التي تمثل أهمية كبيرة للجميع داخل مجلس الإدارة والجهاز الفني والجماهير بشكل عام.





وأضاف أن إقامة الفريق بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، مريحة في ظل اختيار أفضل فنادق العاصمة، واصطحاب "شيف" خاص لتوفير الوجبات اللازمة، بما يضمن كافة سبل الراحة للاعبين قبل المباراة. فيما أوضح أن طاقم السفارة أكّد على تواجد عدد من أعضاء الجالية المصرية في أديس أبابا خلال اللقاء لدعم الفريق.





وأشار الكفراوي إلى أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية، على تواصل مستمر معه للاطمئنان على البعثة، والتأكد من جاهزية الجميع لخوض المباراة، والأجواء المحيطة بالبعثة خلال إقامتها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.





وشدد عضو مجلس الإدارة، على ان هناك إصرارا كبيرا على حصد اللقب الإفريقي في النسخة الحالية من دوري الأبطال مطالبًا الجماهير بالاستمرار في تدعيم اللاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق البطولات والألقاب.



