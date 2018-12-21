بث حي liverpool .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامب اليوم مباشر| مشاهدة مباراة liverpool فى الدوري الانجليزي مباشر اليوم

مباراة ليفربول وولفرهامبتون فى الدورى الانجليزى لكرة القدم، ليفربول يسعى للفوز والبقاء فى صدارة الدورى الانجليزى، حيث لدى ليفربول 45 نقطة، وبريد كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول استمرار الانتصارات، بقيادة ساديو مانى، وفيرمينو، والمصرى محمد صلاح، الذى يحتل قمة هدافى الدورى الانجليزى حتى الأن.

مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر

المباراة سوف تبدأ فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشر مساء بتوقيت الامارات و سلطنة عمان، المباراة مذاعة حصرياً على قناة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD2.

بث حي liverpool .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامب اليوم مباشر| مشاهدة مباراة liverpool فى الدوري الانجليزي مباشر اليوم

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تشكيل ليفربول

حراسة المرمى : اليسون بيكر





خط الدفاع : جيمس ميلنر – ديان لوفرين – فيرجيل فان دايك – روبرتسون





خط الوسط : جوردان هيندرسون – فابيانو – كيتا.





خط الهجوم : محمد صلاح – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو