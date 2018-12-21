بلبة تخطف الأنظار في حفل "الدير جيست"

خطفت الفنانة لبلبة، الأنظار بفستان مميز يحمل بين اللونين الذهبي والأسود، وذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز "الدير جيست" بإحدى الفنادق الكبري.





ومن المقرر تكريم عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع خلال الحفل، ومن المقرر حضور كل من الفنان أمير كرارة لحصوله على جائزة أفضل ممثل، وغادة عبدالرازق أفضل ممثلة، وأكرم حسني أفضل كوميديان، وياسمين عبدالعزيز أفضل كوميديانة.





والفنان أحمد مالك أفضل ممثل شاب، وأسماء أبو اليزيد أفضل ممثلة شابة، وبيتر ميمي أفضل مخرج، وأحمد مراد أفضل سيناريو، و"حرب كرموز" أفضل فيلم، و"البدلة" أفضل فيلم كوميدي، وأغنية "أنا من سكة وأنت في سكة" لهاني عادل وأحمد شيبة أفضل أغنية لفيلم