مدرب برشلونة يعلق على عودة المصابين وصفقة رابيو

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة موقف اللاعبين المصابين وتهرب من الحديث عن صفقة رابيو نجم باريس سان جيرمان وذلك قبل مواجهة سيلتا فيجو غدا السبت ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني.





وقال فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية اليوم : "سيلتا فيجو خصم دائمًا يقدم مباريات جيدة ضد برشلونة".





وأضاف: "نسعى للمحافظة على فارق النقاط مع خصومنا خلال فترة الإجازة وأن نذهب للاحتفال بسعادة رغم أننا نعلم أنها ستكون مباراة مُعقدة".





وتابع : "الدفاع؟ نحن في لحظة حساسة وحتى الآن أدرنا الأمور بشكل جيد ولا نعلم كيف ستسير ولدينا فقط لاعبين اثنين حاليًا".





وعلق فالفيردي على التعاقد مع موريلو، قائلا : "الفكرة أنه يمكنه اللعب مباشرة، فهو يعرف الليجا بشكل جيد جدًا ويفي بالمتطلبات التي كنا نبحث عنها وهو قادر على مساعدتنا في وقت قصير وإدارة النادي قامت بعمل جيد".





وأردف قائلا : "موريلو لاعب جيد وقادر على مساعدتنا وسيكون لاعبا مهما بالنسبة لنا ونحن نتطلع إلى الأمام ونتمنى الأفضل".





وعن موعد عودة فيرمايلين، قال فالفيردي : "كنت أتمنى أن يكون لدي إجابة مُحددة لكنني لا أعلم والفكرة أنه يتعافى وسنرى وأنا لست الطبيب وليس لدي برنامج لمعرفة ما يمكن أن يحدث".





وعن موقف أومتيتي، قال فالفيردي : "لا أعلم متى سينتهي من العلاج أو متى سيعود".





وتابع: "سوق الشتاء؟ سأكون أول مدرب يغلقه قبل أن يبدأ ويجب أن نكون منتبهين إلى كل شيء ولا يمكنني إتمام أي أمر لأنني لا أعرف كيف ستسير الأمور".





وواصل: "كوتينيو؟ هو لاعب عظيم وسيساعدنا كثيرًا هذا الموسم وهناك لحظات مُحددة يشارك فيها اللاعب كثيرًا أو لا يشارك بشكل كبير".





وأضاف: "الجبهة اليمنى؟ سيميدو بخير وأعتقد أنه سيكون جاهزًا وسيرجي روبيرتو أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عنه".





واختتم فالفيردي تصريحاته قائلاً : "رابيو؟ هذه أمور تحدث في أندية أخرى، ونحن لن نقحم أنفسنا في أشياء لا تخصنا".



