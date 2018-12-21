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دراسة: "الصداع النصفي" يحمي النساء من مرض مزمن

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 10:03 م
دراسة: الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن
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توصلت دراسة حديثة إلى أن الصداع النصفي أو ما يعرف بـ”الشقيقة” يقلل إصابة النساء بالنوع الثاني من مرض السكري.

وقال باحثون بمركز السرطان في فيلجويف الفرنسية إن من يعانين صداعاً متكرراً يقل لديهن احتمال الإصابة بالسكري بنسبة 30% مقارنة بـمن لا يحملن تاريخاً مع الصداع، موضحين أن النتائج تساعد الأطباء في الوصول للنساء ذات القابلية للإصابة بالسكري.

ويعد الصداع النصفي ثالث الأمراض انتشاراً في العالم، حسب مؤسسة أبحاث الصداع النصفي؛ إذ يعاني 12% من سكان الولايات المتحدة منه.

وأظهرت دراسات سابقة أن انخفاض السكر في الدم، يعد عاملاً أساسياً لبداية “الشقيقة”؛ وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

يُذكر أن فريق البحث أخضع 74 ألف امرأة فرنسية نصفهن لا يعانين من نوبات؛ إذ تطور مرض السكري 8 أضعاف لدى من لا يعانين الصداع.

المزيد عن: يحمي مرض مزمن دراسة النصفي النساء الصداع
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