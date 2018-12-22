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هاني ماهر: مسجد "الفتاح العليم" بالعاصمة الإدارية الجديدة يستوعب 17 ألف مصلي

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:39 ص
هاني ماهر: مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة يستوعب 17 ألف مصلي
مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية
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أمنية فوزي
 
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قال المهندس هاني ماهر، مدير مشروع مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن ارتفاع القبة الرئيسة للمسجد من سطحه حوالي 45 متر، وقطرها حوالي 33 متر، وارتفاعها حوالي 28 متر، لافتًا إلى أنها قبة ضخمة جدًا.

وأضاف "ماهر"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أنه يوجد 4 مآذن، وكل مأذنة حوالي 95 متر من سطح الأرض، موضحًا أن مساحة المسجد تستوعب حوالي 6500 مصلي رجال، و1200 مصلي سيدات، وساحة المسجد تستوعب حوالي 7 آلاف مصلي، والمصلى اليومي يستوعب 1200 مصلي رجال، و300 مصلي سيدات؛ أي يستوعب حوالي 17 ألف مصلي.

وأكد أن المسجد من أكبر المساجد الموجودة في مصر، لافتًا إلى أن المسجد على مساحة حوالي 106 فدان.
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