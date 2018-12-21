بالأسماء.. مهرجان "الإسكندرية" يعلن أسماء الفائزين في مسابقة الغناء بختام دورته

أعلن الشاعر عماد حسن رئيس لجنة تحكيم المسابقة الغنائية، خلال حفل ختام فعاليات مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، في دورته الخامسة عشر، عن أسماء الفائزين الخمسة بالمسابقة غنائية خلال الدورة، وذلك على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.





وجه "حسن" الشكر لإثنين من الرعاة الداعمين للمسابقة وهما الدكتور كريم حاتم والمهندس ماجد فؤاد، ثم أعلن عن الفائزة هالة عبدالمنعم من الحالات الخاصة، بجائزة رمزية بقيمة 3 آلاف جنيه، وحصل على المركز الرابع مريم الصبان بجائرة قيمتها 3 آلاف جنيه، وفاز بالمركز الثالث حسن إبراهيم بقيمة 5 آلاف جنيه، وفازت بالمركز الثاني يارا وليد بقيمة 10 آلآف جنيه، وفاز بالمركز الأول محمود رجب بقيمة 15 ألف جنيه وهاتف محمول حديث.





وكرم المهرجان مجموعة من المبدعين، أبرزهم بطلة الإسكواش رنيم الوليلي وتسلمها عنها تميم الوليلي، بطل العالم في الغطس القبطان ولاء حافظ، الخبير الإقتصادي شريف دلاور ، المهندس أحمد الضوي أحد الفائزين في مسابقة الغواصات الآلية بأمريكا، وأهداها إلى هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية.