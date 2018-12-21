كورة أون لاين HD مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم يلا شوت الان لايف الدوري الانجليزي

ننشر كورة لايف اون اين مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم يلا شوت يوتيوب الدوري الانجليزي،، يواجه فريق ليفربول نظيره وولفر هامبتون مساء الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 16 الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي ستقام على ملعب مولينيو، ويهدف ليفربول من مواجهة اليوم إلى تحقيق العلامة الكاملة وتعزيز صدارته لجدول الترتيب في مباراة ليفربول اليوم.





كورة لايف ستكون مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر أهم مباريات اليوم في الدوري الانجليزي، يخوض ليفربول مباراة اليوم وهو في أفضل حالاته، حيث يحتل الريدز المركز الأول في صدارة ترتيب البريميرليج، برصيد 45 نقطة ، وبفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، كما يدخل ليفربول مباراة الليلة وهو قادماً من انتصار كبير على حساب مانشستر يونايتد في الجولة الماضية والتي انتهت لصالح زملاء محمد صلاح بثلاثية مقابل هدف.





تابع بث مباشر ليفربول الان على الجهة الأخرى، يتطلع فريق وولفرهامبتون إلى تحقيق الفوز وتعزيز مركزه في سلم الترتيب، خاصة أن هامبتون يقدم موسماً طيباً حتى الآن، تمكن الفريق من احتلال المركز السابع برصيد 25 نقطة، متخطياً اليونايتد صاحب المركز السادس، حيث لعب الفريق 17 مباراة، انتصر في 7 وتعادل في 4 وخسر في 6 مباريات، ويبدو أن له أفضلية نسبية خاصة أنه صاحب الأرض والجمهور وسيحاول الضغط بقوة على الريدز من أجل حصد نقاط المباراة.





على صعيد التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول اليوم، حيث سيلعب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للشياطين الحمر، بطريقته الثابتة التي يخوض بها المباريات منذ انطلاق الموسم، سيكون اعتماده، على فيرجيل فان دايك وديان لوفرين، من أجل تعويض غياب ماتيب في الدفاع، وسيحل مكان جيمس ميلنر البرازيلي فابينيو، وسيدخل كلاين في الظهير الايمن لتعويض أليكساندر، وستكون تشكيلة ليفربول التي تضم كلا من: أليسون، أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، ديان لوفرين، ناثانيل كلاين، نابي كيتا، جورجينيو فينالدوم، فابينيو، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.





من المقرر ان تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مصر وفلسطين، وسيتم نقل ليفربول ضد هامبتون عبر شبكة قنوات بي ان سبورت بالتحديد، بي ان سبورت HD2، وقد كلفت إدارة القناة القطرية الرياضية التعليق على أحداث ومجريات مباراة ليفربول كورة اون لاين اليوم إلى المعلق المصري علي محمد علي.