الأحد.. عرض ومناقشة فيلم "The Thin Blue Line" بجمعية نقاد السينما

تعرض جمعية نقاد السينما المصريين الفيلم الوثائقي الطويل "The Thin Blue Line" إنتاج عام 1988 للمخرج Errol Morris، وذلك يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر الجاري في تمام السابعة مساءًا وذلك بمقر الجمعية بمركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف بوسط البلد.









تبلغ مدة الفيلم 101 دقيقة، ويعقُب عرض الفيلم مناقشة يُديرها الناقد ياقوت الديب.