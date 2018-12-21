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الأحد.. عرض ومناقشة فيلم "The Thin Blue Line" بجمعية نقاد السينما

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 09:55 م
الأحد.. عرض ومناقشة فيلم The Thin Blue Line بجمعية نقاد السينما
The Thin Blue Line
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شيماء عطية
 
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تعرض جمعية نقاد السينما المصريين الفيلم الوثائقي الطويل "The Thin Blue Line" إنتاج عام 1988 للمخرج Errol Morris، وذلك يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر الجاري في تمام السابعة مساءًا وذلك بمقر الجمعية بمركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف بوسط البلد.


تبلغ مدة الفيلم 101 دقيقة، ويعقُب عرض الفيلم مناقشة يُديرها الناقد ياقوت الديب.
المزيد عن: مركو نقاد السينما The Thin Blue Line
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