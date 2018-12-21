كورة لايف ليفربول ولفرهامبتون كورة ستار مباشر ليفربول وولفرهامبتون اون لاين مشاهدة ليفربول

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يدخل ليفربول مباراته أمام فريق ولفرهامبتون من أجل حصد الثلاث نقاط ولا شيئًا غيرها، وذلك من أجل الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يورجن كلوب المدير الفني للريدز يعلم جيدًا أن أي تعثر لفريقه في قادم المواعيد يعني فقدانه لصدارة البريميرليج لصالح مانشستر سيتي بقيادة المدرب الأسباني بيب جوارديولا، والذي يحتل المركز الثاني خلف ليفربول برصيده 44 متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن رفاق محمد صلاح المتصدرين.





مواجهة ليفربول أمام ولفرهامبتون لن تكون سهلة على الإطلاق، حيث أن ولفرهامبتون يقدم مستويات رائعة أمام الفرق الكبري في الدوري الإنجليزي هذا العام، وكان ليفربول كان تمكن من تصدر ترتيب الجدول الإنجليزي قبل أسبوعين بفوزه العريض على بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة، مستغلًا خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي 0-2، أتبعها بفوز ثمين على نابولي الإيطالي بهدف نظيف سجله الدولي المصري محمد صلاح، ليضمن بلوغه الدور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





تشكيل ليفربول أمام ولفرهامبتون

- أليسون

- آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - لوفرين - كلاين

- نابي كيتا - جورجينيو فينالدوم - فابيانو

- ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح





ليفربول بلا هزيمة في الدوري الإنجليزي

ويعد ليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن، علما بأن فريقاً واحداً نجح في المحافظة على سجله خالياً من الهزائم طوال موسم واحد هو آرسنال موسم 2003-2004.

وأكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول صعبة مواجهة ولفرهامبتون الصاعد هذا الموسم الى دوري الدرجة الممتازة فاز في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري بقوله: "ما حققه هذا الفريق في دوري الدرجة الاولى الموسم الماضي مدهش، فعلا فريق قوي، قام الفريق بتعزيز صفوفه مطلع الموسم الحالي، واحتاج اللاعبون الجدد الى بعض الوقت للتأقلم ".





موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تذاع مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول عبر شاشة قناة (bein sports HD2) بي إن سبورتس الثانية، وتذاع المباراة في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءٍ بتوقيت القاهرة.





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