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توفيق عكاشة يكشف مفاجأة عن سبب قتل "القذافي" بشكل بشع

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 10:01 م
توفيق عكاشة يكشف مفاجأة عن سبب قتل القذافي بشكل بشع
الإعلامي توفيق عكاشة
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن دولة ليبيا دُمرت، كاشفا أن فرنسا هى من وقفت وراء ضرب الرئيس الراحل معمر القذفي.

ونوه "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، بأن سبب قتل القذافي بهذه الطريقة، هو أنه لقب نفسه بملك ملوك أفريقيا، وكان يريد اطلاق عملة أفريقية موحدة من الذهب، معقبا: "تفكير القذافي كان صح، ولكن لم يكن لديه قوة لتنفيذه".

وأضاف أن العقيدة الدينية عند اليهود ترى أن أفريقيا ملك سيدنا موسى، ومن ثم فهم يرون أن القذافي سيسرقها منهم، متابعا: "ولهذا مات القذافي بهذه الطريقة البشعة وأحاسب على ما أقول".
المزيد عن: معمر القذافي قناة الحياة فرنسا برنامج مصر اليوم الإعلامي توفيق عكاشة اخبار مصر
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