بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم | مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر كورة لايف
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 08:42 م
عمرو عادل
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بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم | مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر كورة لايف
بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018، فى الجولة الثامنة عشر من مباريات الدورى الانجليزى لكرة القدم، و يأمل جماهير الريدز فى استمرار فريق ليفربول فى المنافسة على قمة الدورى، مع فريقى مانشستر سيتى وتشيلسى، واستمرار قطار الانتصارات بقيادة محمد صلاح، وساديو مانى وفريمنيو وشاكيرى.
موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون
مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018، فى هذه الأوقات:
الساعة الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين والسودان
الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية و الكويت واليمن
الساعة الثانية عشر مساء بتوقيت الامارات و سلطنة عمان
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون
قنوات بى ان سبورت الرياضية القطرية، beIN SPORTS HD 2، سوف تنقل المبارة بث مباشر فى تمام العاشرة بتوقيت مصر.
بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم | مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر كورة لايف
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