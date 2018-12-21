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مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في البيضاء

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 08:40 م
مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في البيضاء
الجيش اليمني
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تمكن الجيش الوطني اليمني، اليوم الجمعة، من صد محاولة تسلل قامت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

ولقي عدد من الحوثيين مصرعهم وأُصيب العشرات، فيما فرَّت الميليشيات تاركة وراءها جثث قتلاها.

وأشار مصدر عسكري في قيادة اللواء 117 مشاة، أن الجيش الوطني كان على يقظة تامة لمثل تلك الأعمال التي لا تحقق فيها ميليشيات الحوثي إلا مزيداً من الخسائر في صفوف قتلاها.

ولفت إلى تحفظ قيادة الجيش على جثث القتلى الذين لقوا مصرعهم صباح اليوم، وأن أغلبهم ممن يعرف في أوساط الحوثيين بمحور القناصة.


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