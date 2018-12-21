ماركا تُعنون : العين جوهرة الخليج

شبهت صحيفة "ماركا" الاسبانية الشهيرة، نادي العين الاماراتي، بأنه "جوهرة الخليج"، قبل المواجهة التي ستجمعه بالعملاق الأوروبي ريال مدريد الاسباني، في نهائي كأس العالم للأندية.





وأشارت "ماركا" إلى أن النادي الاماراتي الذي قفز إلى المنافسه على صدارة عالم كرة القدم، بعد القضاء على ريفير بليت بنصف النهائي/ ملمحة لتاريخ تأسيس النادي في مدينة العين ، في عام 1968، وأنه نادي صغير السن نسبيًا حيث 50 عام أكمل مؤخرًا ، أما منافسه ريال مدريد فهو متواجد منذ أكثر من 100 عام.





وتكمن الصدمه الأكبر في الفرق في المباريات الدوليه، حيث أن الفريق الإماراتي له خبره قليله في هذه المسابقه بالنسبه لألقاب ريال مدريد الست والثمان نهائيات الذي لعبهم النادي الأبيض وسيكونوا تسعه يوم السبت.





وخلال نسخ كأس العالم للأنديه السابقه التي تم لعبها في بلده الامارات بـعام 2009 و2010 و2017، لم يكن بطل الدوري في أي سنه بهم وهذا سبب عدم مشاركته كمضيف.





وفي الامارات العربيه المتحده بلا شك العين هو أنجح فريق، هو ريال مدريد الامارات ويُلقب بالزعيم، لقد فاز بالدوري وشارك كمضيف مثل الجزيره الموسم الماضي، لكنه هو أيضًا أكثر نادي تتويجًا بالألقاب في بلاده.





ومثل جميع الفرق الإماراتية، هي في أيدي الشيوخ الذين يحاولون إظهار صورة البلد من خلال الرياضه.





وبدأ العين رحلته في البطوله بفوزه على نيوزيلندا ويلينغتون بعد التغلب عليهم في ركلات الترجيح وثم سحقوا الأمل لتونس ومن هناك ليصنعوا التاريخ ضد ريفير بليت .



