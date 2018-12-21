مشاهدة مباراة ليفربول ووولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي

يحتل فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة فقد لعب 17 مباراة وفاز 14 مباراة وتعادل 3 ولم يخسر حتى الآن.

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موعد مباراة ليفربول ووولفرهامبتون اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : علي محمد علي

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية



