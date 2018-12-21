الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

رفض مجلس إدارة النادى الأهلى فكرة إعارة أو بيع اللاعب أحمد الشيخ، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادى، خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليغلق الباب في وجه الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب.

وجاء تمسك الأهلي بـ"الشيخ" بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار خلال المباريات الأخيرة التى خاضها مع الفريق فى بطولة الدورى الممتاز.

وتلقى الشيخ العديد من العروض من أندية الدورى الممتاز للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وشهدت الساعات الماضية، قيام اعتذار اللاعب لهم، وتأكيد استمراره مع القلعة الحمراء.

الأهلي يعلن جاهزية علي معلول

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق جاهز تماما من الناحية الطبية لخوض مباراة جيما أبا جيفار الإثيوبي التي تقام الأحد المقبل في إياب دور الـ٣٢ من منافسات دوري أبطال إفريقيا.





وأوضح أن معلول تعافى تماما من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق، وأصبح جاهزا من الناحية الطبية لخوض المباراة، وأن الدفع به في اللقاء يتوقف على الرؤية الخاصة بالجهاز الفني ومدى جاهزيته الفنية.





وكان معلول قد عاد إلى التدريبات الجماعية مؤخرا بعد غيابه فترة طويلة عن المشاركة في التدريبات بسبب الإصابة.