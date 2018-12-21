الآلاف يغنون مع الشرنوبي في الهواء رغم برودة الجو في التجمع

احتشد محبي الفنان محمد الشرنوبي، في مول كايرو فيستفال بالتجمع للاستمتاع بأغنيات محمد الشرنوبي.

بدأ الحفل بأغنية " النفسية" التي تعتبر من أهم أغنيات العام لتحقيقها ملايين المشاهدات علي اليوتيوب وتصدرها تطبيق أنغامي ومنذ صعوده المسرح والجمهور يغني معه حتي انتهاء الحفل الذي استمر ساعتين كاملتين قدم خلالها الشرنوبي أغنيات متنوعة لنجوم الزمن، والليلة كانت ممتعة بالنسبة للأغاني وايضا الأمن الذي استطاع بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة السيطرة علي الحشود وتأمين تواجدهم وخروجهم بشكل متميز.