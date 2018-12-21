حبس 6 متهمين لسرقتهم سيارة نقل وانتحال صفة ضباط بمدينة السلام

أمرت نيابة السلام، بحبس 6 متهمين بسرقة سيارة نقل محملة بالبضائع، وانتحال صفة ضباط شرطة بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





ونجحت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، في كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة نقل محملة بالبضائع بدائرة قسم شرطة ثاني السلام وانتحال صفة رجال شرطة.





تبلغ لقسم شرطة ثاني السلام من "على.ف.ع" (50 سنة) مندوب مبيعات بشركة مستحضرات تجميل، وبصحبته كل من "جلال.أ.ع" (31 سنة) شريك بذات الشركة، و"أحمد.س.ع" (29 سنة - سائق) بذات الشركة، بتعرضهم للسرقة.





وقرر بأنه حال استقلاله السيارة النقل رقم (ى ى هـ 261) ملك وقيادة الأخير، محملة بكمية من مستحضرات التجميل خاصة بالشركة عمله، يقدر ثمنها بحوالي 400 ألف جنيه، وحال سيرهم بدائرة القسم فى الوجهة لمدينة العبور - بالقليوبية، فوجئوا بأربعة أشخاص مجهولين مستقلين سيارة ملاكي لم يتمكنوا من التقاط أرقامها، باعتراض طريقهم، منتحلين صفة رجال شرطة، واستولوا على السيارة بحمولتها، ولاذوا بالفرار.





وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المبلغين الأول والثانى، بالاشتراك مع كلٍ من المتهم "شحاتة.ح.ش" (34 سنة - عاطل)، والمتهم "رضا.أ.ع" (35 سنة - عاطل)، (مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "سرقة، ضرب، تبديد")، والمتهم "أحمد.م.م" (23 سنة - عاطل)، والمتهم "عبدالرحمن.م.ف" (19 سنة - عاطل).





وبمواجهة المتهمين الأول والثاني اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة مستحضرات التجميل المستولى عليها بقصد التصرف فيها بالبيع، فاستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وفى سبيل ذلك انتظر المتهمون من الثالث إلى السادس بسيارة ملاكي (ملك المتهم الثالث) بمحل الواقعة، وفور وصولهم اعترضوا طريقهم منتحلين صفة رجال شرطة، واستولوا على السيارة ولاذوا بالفرار.





وتم بإرشاد الأول والثاني ضبط بقية المتهمين وبحوزتهم السيارة المستولى عليها وما بداخلها من حمولة، والسيارة رقم (س ل ج 853) المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.





وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمين الأول والثاني أيدوها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.



