بث مباشر كورة ستار HD مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع | يلا شوت | كورة لايف

يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لتحقيق إنجاز جديد عندما يحل ليفربول ضيفاً على وولفرهامبتون في العاشرة مساء اليوم، الجمعة، بملعب "مولينيو" فى افتتاح منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".





ويسعى محمد صلاح لتسجيل 3 أهداف "هاتريك" في مباراة اليوم من أجل معادلة رقم أسطورة ليفربول إيان راش في قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ نادي ليفربول بمسابقة الدوري الإنجليزي.





بطاقة مباراة ليفربول وولفرهامبتون:-

وولفرهامبتون Vs ليفربول.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 18).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : مولينيو .

المعلق : علي محمد علي .





موعد المباراة :

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





وسجل محمد صلاح 42 هدفاً مع ليفربول بمسابقة الدوري الانجليزي منذ بداية الموسم الماضي، بواقع 32 هدفاً في الموسم الماضي و10 أهداف فى النسخة الحالية من المسابقة، بينما سجل إيان راش 45 هدفاً في تاريخ مشاركاته مع ليفربول بالمسابقة.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 45 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيلتقي غداً السبت مع كريستال بالاس بملعب "الاتحاد"، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 25 نقطة.





ويطمح ليفربول لتحقيق الفوز السابع على التوالي من أجل توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 4 نقاط مؤقتاً وزيادة الضغط على الفريق السماوي قبل مواجهة كريستال بالاس.

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