أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن جميع الأمور تسير بشكل طيب في رحلة الفريق بتشاد استعدادا لمواجهة القطن بإياب دور الـ32 بالبطولة الكونفدرالية .

جروس: مباراة العودة أمام القطن مختلفة .. والإدارة وفرت كل سبل الراحة





ووجه جروس الشكر لإدارة النادي وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بعد توفير طائرة خاصة للفريق في هذه الرحلة .

وقال جروس: "المباراة ليست سهلة كما يتوقع البعض والأمر مختلف تماما في مباراة العودة الأحد المقبل عن لقاء الذهاب ببتروسبورت فالمنافس لديه طموح لتحقيق نتيجة طيبة وتعويض الخسارة في لقاء الذهاب" .

وتابع: "تحدثت مع اللاعبين عن أهمية اللقاء وضرورة الفوز وتحقيق نتيجة طيبة في مباراة الأحد المقبل خاصة وأن المنافس سيكون شرس في هذه المواجهة".

وأضاف المدير الفني للزمالك أن درجة الحرارة سيكون لها تأثير على المباراة وكذلك أرضية الملعب والحضور الجماهيري مشيرا إلى أنه وضع أكثر من سيناريو لتفادي هذه الصعوبات .

وعن قائمة المباراة أكد جروس أنه اختار 18 لاعب من الأساسيين بالفريق ولا صحة أن الزمالك سيخوض المباراة بالبدلاء مشددا على أن الجميع يحصل على فرص معه وأنه يزرع ثقافة الانتصارات في عقلية جميع اللاعبين خاصة وأن ضغط المباريات بالبطولة المحلية والإفريقية يدفع الجهاز الفني للاعتماد على جميع اللاعبين .

واختتم جروس تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يسعى للفوز وتحقيق نتيجة طيبة في مباراة الإياب خاصة وأن الإدارة وفرت كل شئ للفريق في الفترة الأخيرة .