مدرب الهلال: ريال مدريد لم ينرفزني.. فكيف الأهلي!

أوضح جورجي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أن فريقه لم يدخل المباراة أمام فريق الأهلي بشكل جيد تكتيكيًا، حتى مضى النصف ساعة الأولى.





وتغلب الهلال على الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وخلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قال خيسوس: مبروك للفريقين هذا المستوى .. ومبروك للأهلي الذي استطاع مجاراتنا .. لكننا كنا الأفضل في النهاية واستطعنا الانتصار".





وواصل: "لم ندخل المباراة بشكل جيد تكتيكيًا حتى مضي النصف ساعة الأولى ولم يطبق اللاعبون في البداية ما أريد".





وأكمل: "غيرت بين مركزي ادواردو وكنو بالنظر لمجريات اللقاء وتقدمنا برباعية بعد تأخرنا بهدف".



