ضبط طن ونصف دقيق لاستخدامها في أغراض مخالفة في حملة تموينية بالبحر الأحمر

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تمكن ضباط مباحث التموين برئاسة العقيد حسين عيطه رئيس مباحث تموين البحر الأحمر من ضبط عدد ٢٧ شيكارة دقيق بوزن ١٣٥٠ كيلوا بحوزة ٤ مخابز بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر قبل إستخدامها في غير الغرض المخصص لها مخالفاين بذلك القانون.



ذكر بيان أمني بتلقى اللواء أشرف حشيش مدير امن البحر الاحمر إخطار بتمكن ضباط قسم مباحث التموين من ضبط كلا من "أحمد م ع " ٣٠ سنة صاحب مخبز بمنطقة المعاشات القديمة رأس غارب بحوزتة عدد 8 شيكارة دقيق بلدي بإجمالي وزن 400 كيلوا جرام، و"محمد. ح" ٤٧ سنة صاحب مخبز برأس غارب بحوزتة عدد 7 شيكارة دقيق بلدى بإجمالى وزن 350 كيلو جرام.



و"عمر ف م" ٣٦ سنة صاحب مخبز برأس غارب بحوزتة عدد 4 شيكارة دقيق بلدى بإجمالى وزن 200 ك.

و محمد ك ع "مسئول عن مخبز برأس غارب بحوزتة عدد 8 شيكارة دقيق بلدى بإجمالى وزن 400 كيلوا



تم ضبطهم وبحوزتهم الدقيق بقصد الاستخدام في غير الغرض المخصص لها مخالفا ذلك القانون رقم 109 لسنة 1980 والمرسوم بقانون 95 لسنة1945 والتوجيه الوزارى رقم 30 لسنة 2017، وجاري إتخاذ اللازم قانونًا والعرض على النيابة العامة.