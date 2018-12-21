يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOOORA

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي ” بث مباشر ،على موقعكم اللميز قراء ومشاهدي الفجر الرياضي الرياضى سيكونون في موعد مع صانع السعادة محمد صلاح حيث سنقدم لكم مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول اليوم ضد ولفرهامبتون ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/2019، في اللقاء الذي يستقبل من خلاله نادي ولفرهامبتون ليفربول على َأرضية ستاذ مولينو، كما سنقدم لكم توقيت بداية مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم، بجانب القنوات الناقلة لها مباشرة عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOOORA

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون

وننشر لكم للمتابعة موعد مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الجمعة 21-12-2018، سيكون ابتداء من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت لندن وجرينتش العالمي، العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، وبتوقيت مصر ستنطلق مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم، في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.