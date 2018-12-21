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ضبط 421 في أحكام قضائية في حملة مكبرة بالبحر الأحمر

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 08:19 م
ضبط 421 في أحكام قضائية في حملة مكبرة بالبحر الأحمر
صورة أرشيفية
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محمد طه
 
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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط ٤٢١ متهم محكوم عليهم في عدة قضايا في أحكام جنائية في حملة أمنية برئاسة العميد مدحت منتصر مدير المباحث الجنائية وتحت إشراف اللواء اشرف حشيش مدير امن البحر الأحمر. 

ذكر بيان أمني لمديرية أمن البحر الأحمر بتمكن مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط ٤٢١ متهم ومحكوم عليهم في أحكام جنائية وبيات الهاربين كلا من "محمد ج خ ع" والمطلوب التنفيذ والمحكوم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 500000 جنيه "مخدرات".

"محمد ا م ح" "والمطلوب التنفيذ والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات وغرامة 50000 جنيه "مخدرات".

" "محمود ع م س والمطلوب التنفيذ والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10000 جنيه "مخدرات".
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