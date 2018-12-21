ضبط 421 في أحكام قضائية في حملة مكبرة بالبحر الأحمر



ذكر بيان أمني لمديرية أمن البحر الأحمر بتمكن مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط ٤٢١ متهم ومحكوم عليهم في أحكام جنائية وبيات الهاربين كلا من "محمد ج خ ع" والمطلوب التنفيذ والمحكوم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 500000 جنيه "مخدرات".



"محمد ا م ح" "والمطلوب التنفيذ والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات وغرامة 50000 جنيه "مخدرات".



" "محمود ع م س والمطلوب التنفيذ والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10000 جنيه "مخدرات".

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط ٤٢١ متهم محكوم عليهم في عدة قضايا في أحكام جنائية في حملة أمنية برئاسة العميد مدحت منتصر مدير المباحث الجنائية وتحت إشراف اللواء اشرف حشيش مدير امن البحر الأحمر.