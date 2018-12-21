"عكاشة": انخفاض مستوى الترفيه لدى الفرنسيين سبب تظاهرهم.. "شعب سمبتيك"



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، إلى أن المواطن المصري له صفات تختلف عن كل صفات سكان الأرض، حيث أنه لديه قدرة كبيرة على التحمل والصبر.



ولفت إلى أن قنوات الإخوان تعقد مقارنات بين المواطن الفرنسي والمصري، منوهًا بأن الهدف من تلك المقارنات هو إثارة غضب المصريين، مضيفا أن مصر تتعرض لحرب تستهدف ضرب أقوى مصادر الدخل القومي.



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مشكلة الشعب الفرنسي والتي يتظاهر من أجلها مشكلة ترفيهية، مضيفا: "شعب سمبتيك، ومستوى الترفيه عنده قل".