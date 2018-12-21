الكهرباء في مواجهة أبو شحاته والشرقية يستضيف القنطرة





ينطلق غدا قطار الجولة السادسة عشر من دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة بستة لقاءات مهمة.





في اللقاء الأول يستضيف متصدر المجموعة الشرقية برصيد 30 نقطة، نظيره فريق القنطرة غرب، صاحب المركز العاشر برصيد 10 نقاط.





وفي اللقاء الثاني، يحل ابو شحاته صاحب المركز التاسع برصيد 13 نقطة، ضيفا علي الوصيف كهرباء الإسماعيلية، صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة





وفي ثالث المواجهات، يلعب بلبيس صاحب المركز السادس برصيد 20 نقطة، أمام فريق النوبة، صاحب المركز الثاني عشر، برصيد 10 نقاط





وفي المباراة الرابعة، يحل جنوب سيناء صاحب المركز الاخير برصيد 7 نقاط ضيفا علي غزل السويس برصيد 19 نقطة في المركز السابع





وفي اللقاء الخامس، يستضيف فاقوس صاحب المركز الخامس برصيد 21 نقطة ، نظيره فريق منشية الشهداء صاحب المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط





وفي اللقاء الاخير، يستضيف مركز شباب ابو صوير الرابع برصيد 21 نقطة، فريق ابو حماد صاحب المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بينما يحصل فريق بلدية الإسماعيلية علي راحة بتلك الجولة.





وقد أسفرت مواجهات الجولة السابقة عن :





- الشرقية 2-2 النوبة السويسي

- ابو شحاته 1-4 بلبيس

- القنطرة 1-1 غزل السويس

- جنوب سيناء 1-2 فاقوس

- الشهداء 0-3 ابو صوير

- ابو حماد 0-0 بلدية الإسماعيلية





ترتيب المجموعة السابعة :





1-الشرقية 30 نقطة

2-كهرباء الإسماعيلية 26 نقطة

3-م ش ابو حماد 23 نقطة

4-م ش ابو صوير 21 نقطة

5-فاقوس 21 نقطة

6-بلبيس. 20 نقطة

7-غزل السويس 19 نقطة

8-بلدية الإسماعيلية. 15 نقطة

9-ابو شحاته. 13 نقطة

10- القنطرة غرب 10 نقاط

11-الشهداء. 10 نقاط

12-النوبة. 10 نقاط

13-جنوب سيناء. 7 نقاط



