شئون اللاعبين باتحاد الكرة تُلزم نادي الشرقية بسداد مستحقات لاعبي الفريق الأول السابقين





قررت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، إلزام نادي الشرقية بسداد المستحقات المالية التالية، لعدد من لاعبيه السابقين، وذلك بعد الشكوى التي تقدموا بها في وقت سابق.





وألزمت لجنة المسابقات منح كلا من :-





1- عصام عادل مبلغ 100 ألف جنيه





2- محمود شكري 187200 جنيه





3- سمير فوزي 137 ألف جنيه





4- علي دياب 200 ألف جنيه





5- محمود الغزالي 155 ألف جنيه





ويلعب فريق الشرقية حاليا في دور ي القسم الثالث، حيث يحتل صدارة المجموعة السابعة بعد مرور ١٤ جولة من عمر المسابقة.





وكان الشرقية قد لعب في الدوري الممتاز الموسم قبل الماضي، ليهبط للدرجة الثانية، ومنها إلى الثالثة في الموسم الماضي.