أعلن مسؤولو نادي الزمالك إلغاء معالي المستشار زيارة تركي آل الشيخ إلى مقر النادي الأبيض، والتي كان مقررا لها في الرابعة عصر اليوم الجمعة لزيارة النادي وتفقد منشآته.

إلغاء زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى نادي الزمالك





وكان من المقرر أن يعقد آل الشيخ جلسة مع مجلس إدارة القلعة البيضاء غدا على هامش زيارته للنادي الأبيض في ظل العلاقات الوطيدة التي تربطه بمجلس إدارة النادي.

جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ دعم الزمالك من قبل بصفقات جديدة بخلاف تحمله لراتب السويسري جروس المدير الفني الحالي.

تركي آل الشيخ يهنيء العين على التأهل لنهائي مونديال الأندية

وفي سياق آخر حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية على تهنئة نادي العين الإماراتي بتأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب ريفر بليت الأرجنتيني.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "ألف ألف مبروك للإمارات الغالية وقادتها وأبنائها تأهل العين لنهائي كأس العالم للأندية.. مبروك لنا جميعا. فألكم الكأس".

وغرد الدولي السعودي السابق، سامي الجابر، على حسابه الشخصي قائلا: "مبروك للأمة العيناوية الفوز المستحق والتأهل لنهائي مونديال الأندية، مبروك للإمارات ولكل العرب هذا الإنجاز".

وتفاعل الحساب الرسمي لنادي الشباب مع إنجاز العين، بتغريدة جاء فيها "نبارك لشقيقنا نادي العين الإماراتي، أول فريق خليجي يصل لنهائي كأس العالم للأندية".

وينتظر فريق العين الإماراتي الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وكاشيما الياباني لمواجهته المباراة النهائية للبطولة.

تقدّم العين سريعاً عن طريق ماركوس بيرج ليعود ريفير بليت ويسجّل هدفين عن طريق سانتوس بوري بينما سجّل كايو هدف التعادل للعين في الشوط الثاني قبل أن يتفوّق العين في ركلات الترجيح بعدما صدّ الحارس خالد عيسى ركلة إينزو بيريز الحاسمة.