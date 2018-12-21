فولكس فاجن تخطط لطرح الجيل الجديد من سيارتها "Atlas" الرياضية

ذكرت مصادر من داخل شركة "فولكس فاجن" أن الشركة تخطط لإطلاق جيل جديد من سيارات "Atlas" الرياضية متعددة الاستخدامات.





ومن المتوقع أن يأتي الجيل الجديد، تحت أسم "Atlas Cross Sport"، وبهيكل أصغر بقليل من هياكل "Atlas" الحالية – بحسب موقع روسيا اليوم.





وتستبدل الشركة الألمانية المحركات الهجينة في "Atlas"، وستزود سيارتها الجديدة بمحركات "تيرامونت" من ست أسطوانات، وقوة تتراوح بين 220 و270 حصانا.





وتأتي السيارة بنظام الدفع الرباعي للعجلات، وناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات.





ومن المتوقع أن تصل أسعار السيارة إلي 44 ألف دولار (أي ما يعادل 790 ألف جنيه مصري تقريباً).