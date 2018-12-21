كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت كورة اون لاين

يرحل نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة وولفرهامبتون واندررز مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويلعب ليفربول ضد وولفرهامبتون على استاد مولينيو وذلك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و12:00 بتوقيت الإمارات.

ويحتل فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة فقد لعب 17 مباراة وفاز 14 مباراة وتعادل 3 ولم يخسر حتى الآن.

بينما يقع فريق وولفرهامبتون في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 25 نقطة فقد خاض 17 مباراة وفاز في 7 مواجهات وتعادل 4 وخسر 6.

وستنقل مباراة ليفربول مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD وسيقوم المعلق المصري علي محمد علي بالتعليق على هذا اللقاء.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون عبر موقع الفجر الرياضي مباشرةً وبدون تقطيع.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : اليسون بيكر

خط الدفاع : جيمس ميلنر - ديان لوفرين – فيرجيل فان دايك – روبرتسون

خط الوسط : جوردان هيندرسون – جورجينو فينالدوم – شيردان شاكيري

خط الهجوم : محمد صلاح – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو

كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت كورة اون لاين

