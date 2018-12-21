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القادسية يتغلب على التعاون في الدوري السعودي

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 07:01 م
القادسية يتغلب على التعاون في الدوري السعودي
القادسية
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منى العوضي
 
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 فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية على التعاون بنتيجة 3-1 ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة.

أحرز أحمد الزين هدف فريق القادسية الأول في الدقيقة 54 وأضاف هارون كمارا الثاني في الدقيقة 59، وتمكن المحترف بيسمارك من تسجيل الهدف الثالث لفريقه خلال الدقيقة 76.

واستطاع أن يحرز عبد الفتاح محمد آدم هدف التعاون الوحيد في مرمى القادسية في الدقيقة 95 من عمر اللقاء لكن الوقت كان قد انتهى لم يستطع نجوم التعاون بقيادة إيمانويل بيدرو من تعديل النتيجة.

وبهذا الفوز؛ يرفع فريق القادسية رصيده إلى النقطة 20 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بينما يتجمد رصيد التعاون عند النقطة 24 في المركز الرابع.

وانخفض مستوى فريق التعاون بشكل واضح خلال لقاء القادسية وافتقد اللاعبون تركيزهم مما تسبب في إيقاف سلسلة النتائج الإيجابية فقد حقق الفوز في 4 مباريات متتالية قبل لقاء القادسية.
المزيد عن: القادسية والتعاون الدوري السعودي
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