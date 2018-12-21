قمة اسيوطية مرتقبة بالقسم الثالث

تنطلق عصر السبت مباريات الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثالثة بالقسم الثالث وتشهد هذه الجولة ست مواجهات غاية في القوة والإثارة.

ويحل نادي بترول أسيوط متصدر المجموعة برصيد 29 نقطة، ضيفا على فريق نادي أسمنت أسيوط، وصيف المجموعة برصيد 23 نقطة ، في قمة أسيوطية لا تقبل القسمة على اثنين.

ويستضيف نادي ملوي صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة، نظيره نادي شبان أسيوط صاحب المركز الأخير في المجموعة برصيد 8 نقاط.

فيما يلتقي نادي ناصر الفكرية صاحب المركز السابع برصيد 18 نقطة، مع نادي ابوتيج صاحب المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط.

ويلعب نادي منفلوط صاحب المركز الثاني عشر وقبل الأخير برصيد 13نقطة، مع مركز شباب القيس صاحب المركز السادس برصيد 19نقطة .

ويخوض نادي البداري صاحب المركز الثامن برصيد 18 نقطة، مواجهة صعبة علي ملعبه أمام فريق مركز شباب سمالوط الذي يحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة

ويلتقي نادي بني مزار صاحب المركز الحادي عشر برصيد 14نقطة مع مركز شباب الخارجة صاحب المركز العاشر برصيد 18نقطة، ويحصل نادي القوصية علي راحة في هذه الجولة

ترتيب المجموعة الثالثة:

1- بترول اسيوط. 29 نقطة

2- اسمنت اسيوط. 23 نقطة

3- القوصية. 22 نقطة

4- ملوي. 22 نقطة

5- مركز شباب سمالوط. 20 نقطة

6- مركز شباب القيس. 19نقطة

7- ناصر الفكرية. 18 نقطة

8-البداري. 18 نقطة

9- أبوتيج. 18 نقطة

10- مركز شباب الخارجة. 17 نقطة

11- بني مزار. 14 نقطة

12- منفلوط. 13نقطة

13- شبان اسيوط. 8 نقاط