الصحفية المعتدى عليها داخل نقابة الصيادلة تروي تفاصيل جديدة عن الواقعة



وأشارت "طلعت"، خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، إلى أنها كانت متواجدة في النقابة من العاشرة صباحًا، لافتة إلى أنها تغطي أخبار النقابة منذ عامين ونصف، مضيفة: "تعرضت لمضايقات من قبل داخل نقابة الصيادلة".



وأضافت أن تليفونها المحمول "اتكسر" داخل النقابة، وتعرضت للضرب، متابعة: "أصابتني حالة من الهيستريا، وفضلت أزعق وأقول الشرطة فين، ولا أكسر اللاب توب زي ما كسرتوا تليفوني"، منوهه بأن فايز شطا هو أول من تعدى عليها، معلقه: "داس على موبايلي برجليه".



كاشفة أن هناك شخص كان يتحدث في الهاتف وعلى ما يبدو أنه كان يتحدث إلى نقيب الصيادلة، ليسأله ماذا يفعل مع الصحفيين المتواجدون داخل النقابة.



قالت إسراء طلعت الصحفية المعتدى عليها في نقابة الصيادلة، إن الصحفيين المعتدى عليهم لم يقتحموا نقابة الصيادلة، ولم يكونوا بصحبة الدكتور كرم كردي.